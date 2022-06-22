Burhaniye’de yanlış kazı vatandaşları zora soktu

Burhaniye ilçesinde, doğalgaz döşeme çalışmaları devam ederken, Ören Mahallesinde yapılan yanlış kazı vatandaşları zora soktu. Ören Mahallesinde Vildan Ebe Caddesinde yanlışlıkla açılan kanal hattının doldurulmasını isteyen Emekli Öğretmen Harun Baydar, cadde sakinlerinin mağdur olduklarını söyledi.

Ören Mahallesindeki 2040. sokaktan geçmesi planlanan ancak Vildan Ebe Caddesinde yanlışlık ile yapılan kazı çalışması tamamlanırken, caddenin boş yere kazıldığı ortaya çıktı. Caddede açılan çukurların doldurulmaması tepkilere neden oldu. Caddede oturanların mağdur olduğunu onlatan Harun Baydar, “Caddemizde iki gün önce kazı başlatıldı. Kazı sırasında su ve elektrik arızaları yaşandı. Mağdur olduk. Kazı bitince de caddenin boş yere kazıldığını öğrendik. Şimdi de doğru yer olan 2040 sokakta kazı başlatıldı. Ancak, bizim caddedeki çukurlar doldurulmadı, Bu nedenle caddede oturanlar mağdur. Bir an önce bozulan yolumuzun onarılmasını bekliyoruz” dedi.