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Burhaniye’de yağmurlar zeytincilerden sonra arıcıları da sevindirdi

RAMAZAN SALI

BALIKESİR 14.10.2020, 13:53
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Burhaniye’de yağmurlar zeytincilerden sonra arıcıları da sevindirdi

Burhaniye ilçesinde, bir haftadan bu yana aralıklarla düşen yağmur zeytine ilaç olurken, arıcıları da sevindirdi. Yağmurlarla birlikte arılarda hareket olduğunu anlatan Ramazan Salı, iyi bir sonbahar yaşamayı hayal ettiklerini söyledi.

Edremit Körfezi yöresinde aralıklarla düşen güz yağmurları zeytinciyi sevindirirken, arıcılarında yüzünü güldürdü. Yaz aylarında yaşanan kuraklığın arıcıları olumsuz etkilediğini anlatan arıca Ramazan Salı, güz yağmurlarının umutları artırdığını söyledi. Ramazan Salı, “15 yıldan beri arıcılık yapıyorum. Yöremizde yaklaşık 5 aydır yağmur düşmemişti. Böyle olunca kovanlarda verim azaldı. Kovanlarda yavru çürüklüğü başladı. Bu günlerde onun mücadelesini yapıyoruz. Son günlerde düşen yağışlar çok faydalı oldu. Yağmurlardan sonra arı polen bulmaya başladı. Bu da bizi sevindiriyor. Arıcılara yapılan desteğin arttırılmasını bekliyoruz. Eskiden bir kovan arı ile bir koyun bir sayılırdı. Şimdi koyuna verilen destek arıya verilmiyor. Halbuki arı koyundan daha faydalı. Arı olmazsa insan olmaz. Desteğin artırılmasını bekliyoruz” dedi.

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