banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi
Norveç polisi: Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi
Norveç polisi: Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisi araştırılıyor
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisi araştırılıyor

Burhaniye’de yağmur zeytinciyi sevindirdi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, iki günden beri aralıklarla düşen yağmur zeytin üreticilerini sevindirdi. Kurak bir yaz geçirdiklerini anlatan Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, yağmurun zeytinde kaliteyi artıracağını söyledi.

BALIKESİR 14.10.2021, 12:39
Burhaniye’de yağmur zeytinciyi sevindirdi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, iki günden beri aralıklarla düşen yağmur zeytin üreticilerini sevindirdi. Kurak bir yaz geçirdiklerini anlatan Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, yağmurun zeytinde kaliteyi artıracağını söyledi.

Burhaniye’de yaklaşık 4 aydan bu yana yaşanan kuraklık son günlerde düşen yağmurlarla sona erdi. Kuraklık üzerine çok sayıda vatandaşa yağmur duasına çıkarken, iki günden bu yana düşen yağmurlar zeytinde umutları artırdı. Yağmurlarla birlikte zeytinlerin irileşmeye başlayacağını anlatan Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, “Yöremizde kurak bir yaz yaşandı. Zeytinci yağmur bekliyordu. Allah, yağmur verdi. Bu günden itibaren yeşil zeytin hasadı başlayacak. Yörede elekler kurularak yeşil alımına başlanacak. Bu da zeytincinin cebinin para görmesi demektir. İnşallah, zeytinyağı da iyi para ederse zeytincinin yüzü güler. Yağmur bizi sevindirdi” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1