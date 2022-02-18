Burhaniye’de yağmur bulutları ilgi çekti

Burhaniye ilçesinde, yağmur öncesi görülen bulutlar ilginç şekiller ortaya çıkardı.

Burhaniye’ de öğlen saatlerinde başlayan sağanak, öğleden sonra da aralıklarla sürdü. Yağmur öncesi, gökyüzündeki bölgesel yağmur bulutlarının görüntüsü ise ilgi çekti. Fotoğraflanan anlarda, yalnızca bir bölgede yağan yağmur ise görenleri şaşırttı.