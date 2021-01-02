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Burhaniye’de yağ fiyatlarının zamlanması gübre satışlarını artırdı
Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, zeytinyağı fiyatlarının artması, gübre satışlarını katladı. Çiftçinin para kazandığını anlatan Gübre Bayii Şinasi Çelik, bu yıl zeytin ağaçlarına iyi bakım yapılacağını söyledi.
BALIKESİR 02.01.2021, 12:40
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Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, zeytinyağı fiyatlarının artması, gübre satışlarını katladı. Çiftçinin para kazandığını anlatan Gübre Bayii Şinasi Çelik, bu yıl zeytin ağaçlarına iyi bakım yapılacağını söyledi.Burhaniye’de geçtiğimiz yıllara göre zeytinyağı fiyatları yüzde 50’nin üzerinde artarken, zeytin ağaçlarına olan ilgi de arttı. Yörede hasat devam ederken, hasat biten yerlerde budama, sürüm ve gübreleme çalışmaları başlatıldı. Yağışların başlaması ile birlikte gübre satışlarının arttığını anlatan Şinasi Çelik, “Zeytinyağı fiyatlarının yükselmesi üreticinin yüzünü güldürdü. Onun için de zeytin ağalarına bu yıl daha iyi bakılacak. Zeytin hasadı devam ederken, şimdiden gübre satışları arttı. Önümüzdeki günlerde budama, sürüm ve gübreleme başlayacak. Vatandaşlar para kazanınca ağaçlara daha iyi bakıyor” dedi.
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