Burhaniye’de Vergi Dairesine kadın müdür

Burhaniye ilçesinde, Murat Dönmez’in Kırklareli Babaeski’ye atanmasıyla boşalan Vergi Dairesi Müdürlüğüne Fadime Yurtçu atandı. Yurtçu ilçeye gelerek görevine başlarken, Burhaniye’nin de ilk kadın Vergi Dairesi müdürü oldu.

Burhaniye’de, 4 yıldan beri görev yapan Murat Dönmez’ın Kırklareli’nin Babaeski Vergi Dairesi müdürlüğüne atanmasıyla boşalan müdürlüğe 2 çocuk annesi Fadime Yurtçu atandı. Kütahya’nın Simav ilçesinden gelen Yurtçu görevine başladı. 40 yıllık devlet memuru olan Yurtçu, yöreye yabancı olmadığını söyledi. Eski yıllarda. Edremit Körfezinin çeşitli yerlerine tatil amaçlı geldiğini anlatan kadın müdür Yurtçu, 39 personelle birlikte mükelleflerine yol gösterici ve çözüm üretici olacaklarını söyledi.