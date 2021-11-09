Burhaniye’de üzüm pekmezleri hazırlandı

Burhaniye ilçesinde, kırsal Hacıbozlar Mahallesinde üzüm pekmezleri hazırlandı. Mahallede çok sayıda vatandaşın pekmez hazırladığını anlatan muhtar Hasan Dönmez, Hacıbozlar pekmezinin ilgi gördüğünü söyledi.

İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Hacıbozlar Mahallesinde üzüm pekmezleri hazırlandı. Pazarlarda üzüm satan vatandaşlar kalan üzümleri de pekmeze dönüştürdü. Mahallede pekmez için özel kazan ve ocaklar hazırlandığını anlatan Hacıbozlar Mahalle Muhtarı Hasan Dönmez, “Yaklaşık bir ay önce başlatılan pekmez yapımı sona erdi. Hazırlanan pekmezler satılmaya başlandı. Pekmezlerimiz organik olduğu için çok tutuluyor. Pekmezin kilosunu 40 ile 50 lira arasında satıyoruz” dedi.