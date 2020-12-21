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Burhaniye’de uyuşturucu operasyonu
Burhaniye ilçesinde, jandarma iki uyuşturucu satıcısını yakaladı.
BALIKESİR 21.12.2020, 13:52
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Burhaniye ilçesinde, jandarma iki uyuşturucu satıcısını yakaladı.Bir ihbarı değerlendiren Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Burhaniye Jandarma Komutanlığı ekipleri F.K. ve T.G. adlı şahısları yakaladı. F.K. adlı şahsın üzerinde uyuşturucu veya uyarıcı olduğu ihbarını alan jandarma, F.K.ile T.G. adlı kişileri takibe aldı. E-87 kara yolu üzerinde 10 T 5635 plakalı ticari taksiye bindikleri tespit edilen şahıslar takibe alındı. Takipteki araç içinde bulunan zanlılar seyir halındayken malzemeleri yola attıkları belirlendi. Söz konusu araç durdurulurken yola atılan 100 gram kubar esrar ile 10 gram metamfetamin ile T.G. adlı şahsın üzerinde bulunan 30 adet sentetik hap muhafaza altına alındı. Şüpheliler gözaltına alınırken, tahkikata başlandı.
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