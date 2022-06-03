Burhaniye’de üniversiteli gençlerin mezuniyet coşkusu

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde (BUBFA) ve Burhaniye Meslek Yüksekokulunda 2021-2022 Eğitim-Öğretim dönemine ait mezuniyet töreni coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Fakülte bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Birinci, BUBFA Dekan V. Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan, ilçe protokolü, BUBFA akademisyenleri, Burhaniye Meslek Yüksekokulu akademisyenleri, idari personel, öğrenciler ve aileleri katılım gösterdiler.

Fakültenin bahçesindeki Havuz başında düzenlenen tören, BUBFA Halk Oyunları gösterisinin ardından BUBFA’yı birincilik ile bitiren Melisa Güngör’ün BUBFA mezunları adına konuşması ile başladı ve protokol konuşmaları ile devam etti. Törende konuşan Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ve Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan, okulları hakkında bilgi verirken, mezun öğrencilere iş hayatlarında başarı dileğinde bulundu ve, öğrenci velilerine de teşekkür etti. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de, okulun kuruluş aşamasındaki çalışmaları dile getirirken, mezun öğrencilerin birer tanıtım elçisi olduklarını söyledi. Kaymakam İlyas Memiş de, konuşmasında rektör vekili Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ve Doç. Dr. Muammer Bezirgan’a teşekkür ederken, okulların ihtilaçlarının giderilmesi noktasında her zaman yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi. Kaymakam Memiş, öğrencilerden milli ve manevi değerlere sahip çıkmalarını istedi.