Burhaniye’de üniversiteli gençler işaret dilini öğrendi

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) ve Burhaniye Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile diksiyon, işaret dili, halk oyunları, iş sağlığı ve güvenliği, etkili ve hızlı okuma, kadın ve erkek voleybol kursları açılarak öğrencilerin eğitim almalarına olanak sağlandı.

BUBFA Dekanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen eğitimlere öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Kurslarını başarı ile tamamlayan öğrencilere başarı sertifikaları törenle verildi.

Öğrencileri tebrik eden Dekan Vekili İlban, “Öğrencilerimizin mezun oldukları alanda ihtiyaç duyabilecekleri ve kendilerine fayda sağlayacağını düşündüğümüz birçok proje gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz projenin öğrencilerimize fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Geçmişte bu tür birçok proje gerçekleştirdik. Gelecekte de öğrencilerimizin yararına olacağını düşündüğümüz projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Burhaniye Halk eğitim Müdürlüğü’ne ve kurslara yoğun ilgi gösteren öğrencilerime teşekkür ediyorum.” dedi.