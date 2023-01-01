Burhaniye’de Umreciler eğitime katıldı

Burhaniye ilçesinde, Umre için kutsal topraklara gidecek vatandaşların eğitimleri tamamlandı. Cumhuriyet Mahallesindeki Çifte Minareli Camide düzenlenen eğitime 21 kişi katıldı.

Burhaniye’de emekli imam Abdullah Kıymaz’ın öncülüğünde Umreye gidecek vatandaşların eğitimleri tamamlandı. Cumhuriyet Mahallesindeki Çifte Minareli Camide düzenlenen eğitimde, yolculuk ve kutsal topraklardaki ziyaretler için uyulacak kurallar anlatıldı. Umre ziyaretinin 20 günlük olduğunu anlatan Abdullah Kıymaz, “Kutsal topraklara gitmeden önce hazırlıklarımızı tamamladık. Allah, kısmet ederse 3 Ocak da Medine de olacağız. 23 Ocakta da döneceğiz” dedi. Umre ziyaretine katılan eski Halk Eğitim Merkezi Müdürü Karanfil Bilgin de, “Allah kısmet ederse Umre yolcusuyuz. Her türlü hazırlığımızı yaptık. Heyecanla yolculuğu bekliyoruz” dedi.