Burhaniye’de ücretsiz tercih danışmanlığı

Burhaniye Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BURSEM), YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilere ücretsiz Tercih Danışmanlığı hizmeti sunmaya başladı. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Burhaniye’de yaşayan yüzlerce öğrenciyi tercih heyecanı sardı.

Üniversite hazırlık sürecinde olduğu gibi tercih döneminde de en iyi ve doğru tercihlerin yapılabilmesi adına öğrencilerin yanında olan BURSEM, ücretsiz Tercih Danışmanlığı hizmetiyle öğrencilerin gelecekleri için en iyi okulları seçmelerine yardımcı oluyor. BURSEM Eğitim Merkezinde Rehberlik ve Psikolojik Uzman Danışmanlar eşliğinde yapılan tercihler için, son tarih 5 Ağustos olarak belirlendi. İlçede yaşayan ve eğitim alanında tercihlerde zorlanan öğrencilere yönelik yapılan hizmette, ayrım yapılmaksızın her öğrenciye ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunuluyor. Tercih adayları 0266 412 52 00 numaralı telefondan randevu alarak Belediye Hizmet Binası arkasında yer alan BURSEM’de tercih danışmanlığı hizmet alabilecek.