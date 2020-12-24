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Burhaniye’de tek katlı ev alevlere teslim oldu
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında tek katlı ev alevlere teslim oldu.
BALIKESİR 24.12.2020, 11:50
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında tek katlı ev alevlere teslim oldu.Edinilen bilgiye göre, Pelitköy Mahallesi Kabaktepe Caddesi’nde Nebi Çamlık’a ait tek katlı evde sabaha karşı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını çevreye sıçramadan sündürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması faciayı önlerken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
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