Burhaniye’de taş evler büyükşehirlerden gelenlerin gözdesi oldu

Burhaniye ilçesinde, kırsal mahallelerde bulunan eski taş evler büyük ilgi görüyor. İlçeye bağlı Pelitköy, Bahadınlı ve Ağacık mahallelerindeki taş evler 600 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Yeni otoyolların yapımı ve Çanakkale köprüsünün hizmete girmesi ile birlikte Edremit Körfezi, büyükşehirlerden gelenlerin gözdesi olurken, kırsal mahallelerde bulunan taş evler de büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz yıl 150-200 bin lira arasında alıcı bulan taş evlerin fiyatları bu günlerde üçe katladı. Kırsal mahallelerdeki taş evler büyükşehirlerden gelenlerin gözdesi oldu. Ağacık Mahallesine giden İstanbullu Kaan Tuna, bol bol fotoğraf çekerken, taş evlerin korunmalarını istedi. Ağacık Mahallesine ilk kez geldiğini anlatan Kaan Tuna, “Gerçekten taş evler çok güzel. Çok ilgimi çekti. Param olsa ben de satın almak isterim. Bu evlerin korunmasını isterim” dedi. Çok sayıda taş evin satıldığını anlatan Ağacık Mahalle Muhtarı Hasan Dayı, “ Taş evleri satın alanlar mahallemize yerleşiyorlar. Taş evler büyük ilgi görüyor. Bu yüzden geçtiğimiz yıl 150 -200 bin lira olan taş ev fiyatları 600 bin liraya kadar yükseldi” dedi.