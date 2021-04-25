banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İbrahim Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı
İbrahim Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı
ERMENİ İDDİALARI KONUSUNDA ATATÜRK NE DEMİŞTİ?
ERMENİ İDDİALARI KONUSUNDA ATATÜRK NE DEMİŞTİ?
Kira ödemelerine salgın ayarı
Kira ödemelerine salgın ayarı
ABD Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
ABD Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Burhaniye’de tarım personelinin yeni kıyafetleri beğenildi

Burhaniye ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahar sezonuna yeni kıyafetlerle girdi. Balıkesir Tarım ve Orman Müdürlüğünce yaptırılan yeni kıyafetler beğenildi.

BALIKESİR 25.04.2021, 11:47
2
Burhaniye’de tarım personelinin yeni kıyafetleri beğenildi

Burhaniye ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahar sezonuna yeni kıyafetlerle girdi. Balıkesir Tarım ve Orman Müdürlüğünce yaptırılan yeni kıyafetler beğenildi.

Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki 42 görevli bahar aylarına yeni kıyafetlerle girdi. Yeni kıyafetlerin kurumun ciddiyetini gösterdiğini anlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, bundan böyle denetimlerin de yeni kıyafetlerle yapılacağını söyledi. Yeni kıyafetlerin personeli memnun ettiğini anlatan Müdür Pala, bütün personelin görev sırasında yeni kıyafetleri giyeceklerini söyledi.
banner478
Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?