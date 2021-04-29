Burhaniye’de tam kapanma toplantısı

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş’in başkanlığında yapılan toplantıda, koronavirüsle mücadelede çalışmaları kapsamında uygulanacak tam kapanma ele alındı. Kaymakamlık Salonunda düzenlenen toplantıya, daire amirleri ve oda başkanları katıldı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında “Tam Kapanma” uygulamasına ait esaslar ele alındı. Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıda, tam kapanma süresi ile ilgili İçişleri Bakanlığı genelgeleri, hıfzıssıhha kurulu kararları değerlendirilerek uygulanacak tedbirler gözden geçirildi. Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cezmi Kazar ve Belediye Zabıta Müdürü Yüksel Yüce katıldı.