Burhaniye’de sünnet coşkusu

Burhaniye 32’nci Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali dahilinde yapılan toplu sünnet töreninde 60 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.

Ayaklı Mesire Alanında toplanan aileler ve çocukları ile büyük mutluluk yaşarken, Başkan Ali Kemal Deveciler’e teşekkür etti. Din görevlilerinin mevlit okumasının ardından pilav ve ayran ikramı yapıldı. Aileleri kutlayan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, toplu sünnet geleneğinin yaşatılmaya çalışıldığını söyledi. Başkan Deveciler, çocuklara birer gram altın hediye ederken, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de birer saat taktı. Hediye töreninin ardından eğlence programında aileler, ’vur patlasın. çal oynasın’ eğlenerek çocuklarını sünnet ettirebilmenin sevincini gecede yaşadılar.