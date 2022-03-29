Burhaniye’de Sübeylidere yağlı güreşleri 16 Nisanda yapılacak

Burhaniye ilçesinde, pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Sübeylidere Yağlı Güreşlerinin 16 Nisanda yapılacağı açıklandı. Güreşlere baş pehlivanların davet edildiğini anlatan Sübeylidere Muhtarı Mustafa Demir, herkesi güreşlere beklediğini söyledi.

Burhaniye’de Sübeylidere kırsal mahallesinde 6 yıl önce başlayan ve pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Yağlı Pehlivan Güreşleri 16 Nisanda yapılacak. Hazırlıkların tamamlandığını anlatan Mustafa Demir, “Güreşlerimizi 2 yılı kum, 2 yılı da çimde olmak üzere 4 yıl sürdürdük. Ancak. 2 yıldan bu yana da pandemi nedeniyle yapamadık. Bu yıl da 16 Nisan akşamı yapmayı planladık. Güreş günü iftar yemeğimiz olacak. Teravih namazı sonrası da güreşler başlayacak. Sahura kadar devam edecek güreşlere baş pehlivanları davet ettik. Güreş meraklılarını bekliyoruz” dedi.