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Burhaniye’de su patlağına BASKİ ânında müdahale etti

Burhaniye ilçesinde, su kaçağına kısa sürede müdahale eden BASKİ ekibi takdir topladı. Kocacami’nın köşesinde meydana gelen su patlağı BASKİ ekiplerince tamir edildi.

BALIKESİR 14.09.2021, 13:43
Burhaniye’de su patlağına BASKİ ânında müdahale etti

Burhaniye ilçesinde, su kaçağına kısa sürede müdahale eden BASKİ ekibi takdir topladı. Kocacami’nın köşesinde meydana gelen su patlağı BASKİ ekiplerince tamir edildi.

Burhaniye’de Kocacami’nin köşesinden suların aktığını gören vatandaşlar BASKİ’ye haber verdi. Kısa sürede gelen BASKİ ekibi patlayan boruyu tamir etti. Kocacami müezzini İsmail Baydemir, BASKİ ekibine teşekkür etti. Caminin köşesinde su patlağı meydana geldiğini anlatan İsmail Baydemir, “Su patlağını görünce BASKİ’yi aradık. Ekip, çok kısa bir sürede gelip arızayı giderdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

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