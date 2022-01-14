Burhaniye’de sokak hayvanları yalnız değil

Burhaniye ilçesinde, soğuk havalarda sokak hayvanlarının beslenmesine devam ediliyor. Burhaniye Belediyesi, sert kış şartlarında sokak hayvanlarını unutmadı.

İlçe genelinde düzenli beslemelerinin yapıldığı canlar için tedavileri de aralıksız yapılıyor.Balıkesir Valiliği tarafından kurulan HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ekipleriyle de ortaklaşa çalışmalar yapan Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünün katılımıyla sokak hayvanlarını beslemelerini yapmaya devam ediyor. Özellikle Kazdağı ve Madra dağlarının tepelerine yağan karın soğuğunun ilçede yaşayan hayvanlar için sert hissedilmesinden dolayı besleme ve barınma çalışmalarını hızlandıran ekipler, sokak sokak hayvanların aç kalmamaları için besleme faaliyetleri yürütüyor. Sokakta besleme çalışmalarının yanı sıra Burhaniye Belediyesi Alida Nedim Eraslan Sokak Hayvanları Bakım Evinde kalan hayvanlar için de çalışmalar yürüten Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı veteriner hekim, barınakta geçici yaşayan hayvanların tedavilerini de aralıksız sürdürüyor. Belediye tarafından imal edilen kemik kırma öğütme makinesi ile barınakta yaşayan hayvanlar hazırlanan etlerden oluşan yaş mamalarla besleniyor.Soğuk havaların insanlar kadar hayvanları da etkilediğini ve bununla ilgili aralıksız çalışmalar yapıklarını anlatan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Can dostlarımızı hayatın her alanında görüyor ve onların sağlıklı yaşaması için hizmetler veriyoruz” dedi.