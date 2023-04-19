Burhaniye’de şehit aileleri ve gaziler için iftar düzenlendi

Burhaniye ilçesinde, jaymakamlık tarafından şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla iftar programı düzenlendi. Ören Astsubay Kampı’nda düzenlenen iftar programı yoğun ilgi gördü.

Konukları ile yakından ilgilenen Kaymakam Memiş, katılımcılara teşekkür etti. Kaymakam İlyas Memiş yaptığı konuşmada, “İftar programına katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Devletimiz ve milletimiz her zaman şehitlerimiz gazilerimiz ve onların bizlere emaneti olan ailelerinin yanında olmuştur” dedi.

İftar yemeğine, Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Piyade Albay İsmail İbiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Osman Taş, Emniyet Müdürü Metin Kartal, İlçe Jandarma Komutanı, Ahmet Çağdaş Ak, daire amirleri, şehit aileleri, gazi ve gazi aileleri katıldı.