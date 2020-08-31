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Burhaniye’de Sanayi Sitesi toz ve çamurdan kurtuldu
ASFALT YAPIMI
BALIKESİR 31.08.2020, 11:44
Burhaniye ilçesinde, Küçüksanayi Sitesi’nin yolları asfaltlanıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye tarafından bir hafta önce başlatılan asfaltlama çalışmaları esnafları sevindirdi.
Burhaniye Küçük Sanayi Sitesinde, bir hafta önce başlatılan asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Balıkesir’den gelen sıcak asfalt yollara serilirken, yollardaki toz ve çamur sona erecek. Çalışmalarda 5 kişilik ekibin görev aldığını anlatan ekip şefi Sinan Kul, “Çalışmalarımız bir hafta içinde tamamlanacak. Bunun için çalışıyoruz” dedi. Sanayide işyeri olan vatandaşlarda asfalt ekibine teşekkür etti.
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