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Burhaniye’de şaka gibi yaya geçidi

Burhaniye ilçesinde, çıkışı olmayan yaya geçidi vatandaşları zor durumda bırakırken, şaka gibi yorumlarına neden oldu. Ören Mahallesinde Enver Güreli Caddesinde çıkışı olmayan yaya geçidi şaşırtmaya devam ediyor.

BALIKESİR 24.06.2022, 09:47
Burhaniye’de şaka gibi yaya geçidi

Burhaniye ilçesinde, çıkışı olmayan yaya geçidi vatandaşları zor durumda bırakırken, şaka gibi yorumlarına neden oldu. Ören Mahallesinde Enver Güreli Caddesinde çıkışı olmayan yaya geçidi şaşırtmaya devam ediyor.

Ören Mahallesinde, Enver Güreli Caddesindeki çıkışı olmayan yaya geçidi şaşırtıyor. Yaya geçidinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ören Mahallesi’nde oturan Mustafa Dirlik, yaya geçidinin yıllardır aynı şekilde olduğunu söyledi. Girişi olan yaya geçidinin çıkışının olmadığını anlatan Dirlik, “ İnsanlar bu yaya geçidinden geçemiyor. Geçmeye kalktığınız da karşınıza tretuvar çıkıyor. Adeta şaka gibi. Bunun düzeltilmesini istiyoruz” dedi.

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