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Burhaniye’de Sadık Varol, Deveciler Derneği Başkanı oldu

Burhaniye ilçesinde, Deveciler Derneği genel kurulunu yaparken, tek liste ile gidilen seçimde Sadık Varol başkan oldu. 120 üyeli derneğin kongresi Deveciler Derneği Lokalinde yapılırken, Ocak ayının sonunda düzenlenmesi planlanan Deve Güreşleri için de çalışma başlatıldı.

BALIKESİR 20.09.2021, 11:59
Burhaniye’de Sadık Varol, Deveciler Derneği Başkanı oldu

Burhaniye ilçesinde, Deveciler Derneği genel kurulunu yaparken, tek liste ile gidilen seçimde Sadık Varol başkan oldu. 120 üyeli derneğin kongresi Deveciler Derneği Lokalinde yapılırken, Ocak ayının sonunda düzenlenmesi planlanan Deve Güreşleri için de çalışma başlatıldı.

Burhaniye Deveciler Derneği’nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Esi başkan Birol Yıldız’ın aday olmadığı seçime tek liste ile gidildi. Deveciler Derneği lokalinde yapılan seçimlerde Divan Başkanlığını Murat Aydınlıgil yaparken, katip üyeliği Tarık Erdil üstlendi. Seçimlere mali müşavir Hasan Küçükdereli ve Mustafa Ersan’da katkıda bulundu. Oylamaya katılan üyelere teşekkür eden yeni başkan Sadık Varol, “Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı güreşleri yapamadık. İnşallah bu sene bir aksilik olmazsa Ocak ayının son haftasında güreşleri yapmak istiyoruz. Her zaman deveci arkadaşlarımızın yanında olacağız. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Sadık Varol Başkanlığındaki yönetim de, Sait Ersan, Mehmet Raşit, Sinan Yanbakan, Soner Kılcı, Murat Armutçu ve Taylan Yılmaz yer aldı. Denetim kurulu ise Muhsin Namlı, Mehmet Öden ve Özden Dokucu ‘dan oluştu. Üst kurul delegeliğine ise Sadık Varol, Murat Aydınlıgil ve Hüseyin Midilli seçildi.

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