Burhaniye’de Ramazan hazırlığı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde kırsal mahallelerde Ramazan ayı dolayısıyla temizlik çalışmaları yapıldı. Burhaniye Belediyesi Ramazan ayı öncesi kırsal mahallelerde kapsamlı temizlik çalışmalarını tamamladı.

Köy meydanları ve tuvaletleri başta olmak üzere mahallelinin sık kullandığı camilerin de temizlik ve dezenfekte işlemlerini yapan Belediye ekipleri ayrıca tüm cami ve muhtarlıklara imsakiye dağıttı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Burhaniye Belediyesi çalışmalarını tamamladı. Merkez mahallelerle yapılan ramazan hazırlıklarının yanı sıra kırsal mahallerde de kapsamlı hazırlıklar yapıldı. Cami ve mahalle meydanlarının detaylı olarak temizlendiği kırsalda, ayrıca tuvalet ve ortak kullanım alanları da dezenfekte edilerek Ramazan ayının sağlıklı ve hijyenik geçmesi için çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında kırsal mahalle muhtarlıkları ve camilere belediye tarafından bastırılan imsakiyeler de dağıtıldı.