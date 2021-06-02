banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar, Kavcıoğlu'nun mesajıyla 8.60'ın altına geriledi
Dolar, Kavcıoğlu'nun mesajıyla 8.60'ın altına geriledi
Atilla Peker adliyede!
Atilla Peker adliyede!
Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı kampanyaya destek geldi...
Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı kampanyaya destek geldi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT Yayınında dikkat çeken detay
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT Yayınında dikkat çeken detay

Burhaniye’de polis tescilsiz motosikletleri topladı

Burhaniye ilçesinde, son günlerde şikayetlerin artması üzerine motosiklet denetimleri artırıldı. Tescilsiz ve modifiyeli motosikletler üzerinde denetimleri artıran trafik ekipleri, 10 adet tescilsiz motosikleti trafikten men etti.

BALIKESİR 02.06.2021, 15:22
Burhaniye’de polis tescilsiz motosikletleri topladı

Burhaniye ilçesinde, son günlerde şikayetlerin artması üzerine motosiklet denetimleri artırıldı. Tescilsiz ve modifiyeli motosikletler üzerinde denetimleri artıran trafik ekipleri, 10 adet tescilsiz motosikleti trafikten men etti.

Burhaniye Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yazın gelmesiyle birlikte artan motosiklet kazaları üzerine denetimleri artırdı. Tescilsiz ve gürültü çıkaran motosikletler üzerinde yoğunlaşan ekipler, dün Cumhuriyet Meydanında 10 adet tescilsiz motosiklet hakkında işlem yaparken, motosikletler yediemin deposuna gönderdi. Trafik Büro Amiri Özgül Recçel’in öncülüğündeki denetimlerin devam edeceği bildirilirken, motosiklet sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarıldı.
Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu