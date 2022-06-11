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Burhaniye’de polis denetiminde aranan 4 kişi yakalandı

Burhaniye ilçesinde, yaz aylarının gelmesiyle birlikte polis denetimleri de arttı. Dün gece ilçenin değişik kesimlerinde yapılan denetimlerde aranan 4 kişi yakalanırken, 59 aracın sorgusu yapıldı, 17 araca toplam 26 bin 995 lira ceza uygulandı, 5 araç da trafikten men edildi.

BALIKESİR 11.06.2022, 12:55
Burhaniye’de polis denetiminde aranan 4 kişi yakalandı

Burhaniye ilçesinde, yaz aylarının gelmesiyle birlikte polis denetimleri de arttı. Dün gece ilçenin değişik kesimlerinde yapılan denetimlerde aranan 4 kişi yakalanırken, 59 aracın sorgusu yapıldı, 17 araca toplam 26 bin 995 lira ceza uygulandı, 5 araç da trafikten men edildi.

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamlılığının sağlanması amacıyla denetimleri artırdı. Vatandaşların huzurlu bir tatil geçirmelerini temin için, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla ilçe genelinde yapılan uygulamalar takdir topladı. Yapılan denetimler sırasında 303 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 42 umuma açık işyeri denetlendi. Yapılan denetimler sırasın da 4 aranan şahıs yakalanırken, 59 araç trafik ekipleri tarafından sorgulandı. 17 araca toplam 26 bin 995 lira ceza uygulandı. 5 araç ise trafikten men edildi. Uyulamaya katılan ekipleri kutlayan İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, yaz sezonu boyunca bu tarz uygulama ve denetimlerin devam edeceğini ifade etti.

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