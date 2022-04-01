Burhaniye’de Plajlar yaza hazırlanıyor

Burhaniye Belediyesi kış sezonunun bitmesiyle birlikte sahillerde kumsal düzenlemelerine başladı. Burhaniye’nin altın kumlu plajları, yaklaşan yaz sezonu öncesi belediye tarafından temizlenerek düzenlenmeye başlandı.

Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar mavi bayraklı Ören Plajı’nda başladı. Özellikle, kış şartlarında denizde yaşanan gel git olaylarıyla sahile vuran yabancı maddeler ve sertleşen plaj kumlarının taranarak temizlendiği çalışmalarda, tüm kumsal çöplerden de arındırılarak havalandırılıyor. Ören plajından başlanan çalışmalarda yeni alınan kumsal düzenleme traktörü, belediyeye ait diğer kumsal araçlarıyla birlikte tüm sahil şeridinin bakımını yaparak kumsalları yaza hazırlayacak.