Burhaniye’de parklar çiçek kokacak

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi yeşil alanları artırmak için yoğun bir çalışma içine girerken, yeni oluşturulan parklarda da çiçek dikimine ağırlık verildi. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli 10 erkek işçinin yanı sıra İş-Kur’un desteklediği 6 kadın işçi de çiçek dikimine başladı.

İskele Mahallesinde oluşturulan parka 6 çeşit çiçek dikilirken, çiçek dikiminde görevli işçiler, ilçeyi güzelleştirmekten mutlu olduklarını söyledi. 6’sı kadın 16 işçi çiçek dikimi için seferber oldu. Parkların çiçek kokacağını anlatan işçiler, çiçek dikmekten mutlu olduklarını söyledi. Çiçek dikimi için çalıştıklarını anlatan Ali Boladan, “İskele mahallesinde 10 erkek, 6 kadın birlikte çiçek dikiyoruz. Yeni parkımızda 6 çeşit çiçek yer alacak. Parkımız halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi. İş-Kur vasıtasıyla işe girdiğini anlatan Elif Irmak da,” Burhaniye’mizi güzelleştirmek için çalışıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Yeni çiçek bahçemiz hayırlı olsun. Belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi. Kevser Yolcu ise, “İskele Mahallesinde çiçek dikiyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Çiçek bahçemiz hayırlı olsun” dedi. Şevket Önder de,” Park ve Bahçe ekibi olarak İskele Mahallesinde çalışıyoruz. Burhaniye’mize güzel şeyler yakışır diyoruz. Bizimle birlikte kadın arkadaşlarımız da çalışıyorlar. Elbirliği ile ilçemizi güzelleştiriyoruz” dedi.