Burhaniye’de ot yangını

Burhaniye ilçesinde, Çanakkale-İzmir kara yolu kenarında çıkan ot yangınını itfaiye söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Çanakkale-İzmir kara yolu kenarındaki otluk alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yaklaşık 45 dakikalık bir çalışmanın ardından söndürülen yangın korkuya sebep oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.