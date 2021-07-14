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Burhaniye’de ot yangını

Burhaniye ilçesinde, otluk alanda meydana gelen yangın korkuya sebep oldu.

BALIKESİR 14.07.2021, 15:05
Burhaniye’de ot yangını
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Burhaniye ilçesinde, otluk alanda meydana gelen yangın korkuya sebep oldu.

Hürriyet Mahallesinde, evlerin yakınındaki otluk alanda çıkan yangın çevrede korkuya neden oldu. Rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüyen ot yangınına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın mahalline giden 3 adet itfaiye aracı bir saat içinde yangını söndürürken, yangının söndürülmesiyle birlikte çevredeki evlerde oturan vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, vatandaşlar itfaiye ekibine teşekkür etti
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