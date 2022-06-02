Burhaniye’de Orman Yangınları ile Mücadele toplantısı

Burhaniye’ de, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında orman yangınlarıyla mücadele konularının görüşüldüğü koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, orman yangınlarının önlenmesi, yangın sırasında alınacak tedbirler ve yapılması düşünülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, ayrıca kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar, orman yangınları konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi, muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek üzere alınması gereken tedbirler görüşüldü. Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş, Refik Kaymakam Mücahit Enes Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli,, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dimmetaş, İlçe Jandarma Komutan Alim Burak Çelik, İlçe Tarım Müdürü Muhsin Pala, İlçe Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım, Körfez Orman İşletme Fatih Kızılaslan ve İtfaiye Grup Amiri Fahri Tekbaş katıldı.