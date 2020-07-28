Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Burhaniye ilçesinde, Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmenler okul bahçesinde çim biçti. Öğretmenlere teşekkür eden Okul Müdürü Ferhan Levent, çimlerin yaz boyu sulandığını söyledi.

Müdür Ferhan Levent’in öncülüğünde bir araya gelen öğretmenler okul bahçesinde çim biçti. Çimlerin okula güzellik kattığını anlatan Müdür Ferhan Levent, çim temizliğinde görev alan öğretmenlere teşekkür etti. Küçük bir çim biçme makinesi satın aldıklarını anlatan Levent, “Okulumuzun bahçesindeki çimlere iyi bakıyoruz. Belediye de çim biçme konusunda yardımcı oluyordu. Bu defa iş başa düştü. Öğretmen arkadaşlarla birlikte çimleri biçtik. Görev alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.