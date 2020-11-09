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Burhaniye’de öğretmen evi yıkıldı

ÖĞRETMEN EVİ YIKILDI

BALIKESİR 09.11.2020, 14:21
Burhaniye’de öğretmen evi yıkıldı

Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 10 yıldır öğretmenevi olarak kullanılan bina depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Ören sahilinde öğretmen evi için 6 bin 500 metre kare arsa bulunduğunu anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, ilçede depreme dayanıksız olduğu belirlenen iki okulunda yıkılacağını söyledi.

Burhaniye’de Tekel binası olarak yapılan ve yaklaşık 10 yıldan beri de öğretmen evi olarak kullanılan 3 katlı bina depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. 50 yatağı, lokanta ve kahvehane bölümleri de bulunan öğretmen evi geçtiğimiz yıl boşaltılmıştı. Öğretmen evinin Ören sahilindeki bir otelde hizmet verdiğini anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, “Öğretmen evi binası eski olduğu için depreme dayanıksızdı. Yıkılan binanın yerine Ören sahilindeki 6 bin 500 metre karelik arsaya öğretmen evi yapılacak. İlçemizde ayrıca eski olan Burhaniye Anadolu Lisesi ile Mustafa Keskin Ortaokulu yıkılarak yerlerine yenileri yapılacak” dedi.

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