Burhaniye’de öğrenci sektör buluşmaları devam ediyor

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) pandemi sürecinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Hem mezun hem de mevcut öğrencilerini sektörle buluşturma imkanı sağlayan BUBYO ailesi, bu kapsamda son olarak iki ayrı çevrimiçi konferans düzenledi.

Açılış konuşmasını yapan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, “BUBYO bünyesinde aldıkları nitelikli eğitim sonucunda, öğrencilerimiz sektör temsilcilerine kendilerini başarılı bir şekilde ifade ederek talep ve beklentilerini aktaracaklardır. Biz BUBYO ailesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanındayız.”dedi.

Açılış konuşmasından sonra departman amirleri sektör ve istihdam ile ilgili öğrencilere bilgiler aktardılar ve öğrencilerin merak ettikleri sorulara yanıtların verilmesi ile konferans tamamlandı. İkinci olarak düzenlenen “Lezzet Kokan Şehir Balıkesir” konulu konferansta Balıkesir Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Levent Kaynak, Otel Şefi Mustafa Gökyar ve Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Kaya Nihat Pekbay konuşmacı olarak yer aldı. Moderatörlüğünü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Solunoğlu’nun yürüttüğü konferansın açılış konuşmasını Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Müdürü, ve aynı zamanda Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban yaptı. Yüksekokul Müdürü İlban, “Tüm dünyanın ve dolayısıyla ülkemizin de olumsuz bir şekilde etkilendiği pandemi döneminde öğrencilerimizin mağdur olmaması için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve BUBYO ailesi olarak bu desteği sürdürmeye devam edeceğiz. Peyniri, zeytinyağı, yeşil ve taze otları, farklı kültürleri tek bir tencerede buluşturma yeteneğine sahip olan Balıkesir gastronomisinin tüm öğrencilerimizce tanınması ve tanıtılmasının oldukça önemli olduğu kanaatindeyiz. Öğrencilerimizi bu vesileyle konferansımızda sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri ve akademi temsilcileri ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz ve devam edeceğimiz bu konferanslar sayesinde sektör temsilcileri ile öğrencilerimizi bir araya getirerek onlara hem sektörle ilgili merak ettikleri sorulara yanıt bulmalarını hem de istihdam olanağı sağlamış olmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Açılış konuşmasından sonra katılımcılar Balıkesir ilinin sahip olduğu mutfak değerleri, gastronomi kültürü ve yöresel yemekleri hakkında konuşmalar gerçekleştirdiler. Ayrıca, sahip olunan gastronomi kültürünün turizme kazandırılması gerektiği ve bunun gerçekleştirilmesi için nelerin yapılması gerektiği hakkında bilgilerin verildiği bir söyleşi ile konferans sonlandırıldı.