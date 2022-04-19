Burhaniye’de muhtarlara hizmet içi eğitim toplantısı

Burhaniye’ de, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakamlık Salonu’nda yapılan toplantıda, Kaymakam orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olunmasını istedi.

Kaymakam Memiş, bahar aylarının gelmesiyle orman yangınlarının başladığını ve bu konularda muhtarların hassasiyet göstermelerini istedi. Toplantıda muhtarların talep ve sorunları da değerlendirildi. Toplantının ikinci aşamasında muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim programı yapıldı. Mahalle muhtarlarının kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunabilmeleri istendi. Kaymakam, muhtarların sorunları en kısa sürede yetkili makamlara ileterek koordinasyon içerisinde olabilmelerini istedi ve muhtarlık müessesesi ile görev, yetki ve sorumluluklarını daha geniş bir şekilde kavrayabilmeleri amacıyla yapılması gereken konuları hatırlattı. Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, İlçe Nüfus Müdürü Erdem Acar, İlçe Müftüsü Mustafa Ali IŞIK, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Gürkan Kendigelen, İlçe Milli Eğt. Şb. Md. İzzettin Zengin, SYDY Müdür V. İbrahim Çelimli ve mahalle muhtarları katıldı.