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Burhaniye’de muhtarlar toplantısı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında Ekim ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler ve aşı konusunda yapılan çalışmalar ele alındı.

BALIKESİR 18.10.2021, 15:23
Burhaniye’de muhtarlar toplantısı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında Ekim ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler ve aşı konusunda yapılan çalışmalar ele alındı.

Toplantı da, İlde uyuşturucuyla mücadele, eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve turizm alanlarında yürütülen projeler ve yapılan çalışmalar ile ilgili kurumların yaptığı çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verilirken, kurum amirleri kendi hizmet alanlarıyla ilgili hususlarda muhtarlara bilgi verdi. Muhtarların sorun ve taleplerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya, Kaymakam İlyas Memiş ,Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Aydemir, İlçe Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım, Milli Eğitim Müdür Vekili Rasim Girgin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erdem Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Selçuk Çiftçi ve Mahalle Muhtarları katıldı.

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