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Burhaniye’de motosiklet denetimleri devam ediyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, artan nüfusla birlikte trafik ve asayiş ekipleri denetimlerini artırdı. Yapılan uygulamalarda tescilsiz, abartılı egzoz kullanan ve kask kullanmayan motosiklet sürücüleri takibe alındı.

BALIKESİR 11.08.2021, 14:45
Burhaniye’de motosiklet denetimleri devam ediyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, artan nüfusla birlikte trafik ve asayiş ekipleri denetimlerini artırdı. Yapılan uygulamalarda tescilsiz, abartılı egzoz kullanan ve kask kullanmayan motosiklet sürücüleri takibe alındı.

Burhaniye Emniyet Müdürlüğünde Trafik Büro Amiri Özgül Reçel başkanlığındaki ekipler trafik denetimlerini artırdı. Aralar ve motosikletler üzerinde başlatılan denetimler bütün hızıyla devam ederken, tescilsiz olan, abartılı egzoz kullanan ve kask takmayan sürücülere de aman verilmiyor. Ekipler, tescilsiz motosikletleri toplayarak yediemin deposuna gönderirken, bir motor hırsızı da çaldığı motosikletle birlikte yakalandı. Denetimlerin devem edeceğini anlatan ekipler, sürücüleri kurallara uymaya çağırdı.
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