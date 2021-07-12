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Burhaniye’de motosiklet denetimleri arttırıldı

Burhaniye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği bünyesindeki ekipler, tescilsiz motosikletlerle, kask takmadan motosiklet kullanan sürücülere yönelik geniş kapsamlı bir denetleme programıyla uygulamalar sıklaştırıldı. Olası trafik kazalarında yaralanma ve ölüm olaylarının önüne geçebilmeye yönelik sıklaştırılan kontrollerde motosiklet kullanan sürücülere göz açtırılmıyor.

BALIKESİR 12.07.2021, 10:38
Burhaniye’de motosiklet denetimleri arttırıldı
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Burhaniye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği bünyesindeki ekipler, tescilsiz motosikletlerle, kask takmadan motosiklet kullanan sürücülere yönelik geniş kapsamlı bir denetleme programıyla uygulamalar sıklaştırıldı. Olası trafik kazalarında yaralanma ve ölüm olaylarının önüne geçebilmeye yönelik sıklaştırılan kontrollerde motosiklet kullanan sürücülere göz açtırılmıyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ve yaz dönemi süresince devam edeceği öğrenilen denetimlerde, özellikle kask kullanmayan motosiklet sürücülerine asla geçit verilmeyeceği bildirildi. Kask kullanılmasının zorunlu tutulmasının yanı sıra, aşırı sürat yapan, ehliyetsiz motosiklet sürücüleriyle, tescilsiz motosikletlerin trafikten men edilmesine yönelik denetimler; ilçe genelinde trafiğin en yoğun olduğu noktalarla, mahalle aralarında ve belirlenen bölgelerde gerçekleştiriliyor. Kasksız ya da kurallara uygun motosiklet kullanmayan sürücülerin hiç beklemedikleri anda karşılarına çıkan trafik ekipleri, kurallara aykırı hareket eden motosiklet sürücüleri için yasal işlemler yapıyor. Motosiklet sürücülerinin hem canlarının hem de ekonomik açıdan ceplerinin yanmamasını hedefleyen denetimler sırasında vatandaşların trafik konusunda bilgilendirmeleri de sağlanırken, yürütülen çalışmalar vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.
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