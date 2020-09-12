Burhaniye’de meydana gelen kazada yaralanan at uyutuldu
BURHANİYE İLÇESİNDE, BİR OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU YARALANAN AT UYUTULDU. SAİP HOCA BULVARI'NDA MEYDANA GELEN KAZADA BACAKLARI KIRILAN AT ACI ÇEKERKEN KAZA YERİNE ÇAĞRILAN VETERİNER HEKİM MURAT TURHAN, ATIN UYUTULMASINA KARAR VERDİ.
Burhaniye ilçesinde, bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan at uyutuldu. Saip Hoca Bulvarı’nda meydana gelen kazada bacakları kırılan at acı çekerken kaza yerine çağrılan veteriner hekim Murat Turhan, atın uyutulmasına karar verdi.
Edinilen bilgiye göre, Saip Hoca Bulvarı’nda H.G. yönetimindeki 35 N 3336 plakalı otomobil, ilçe merkezine gelirken bir kadının yönetimindeki at arabasına çarptı. Hafif yaralanan kadın ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine götürülürken bacağı kırılan at için de veteriner çağrıldı. Hayvanı muayene eden veteriner hekim Murat Turhan, tedavinin mümkün olmadığını belirtirken uyutulmasına karar verdi. Uyutulan at belediye görevlilerince kaza yerinden alındı. Kaza yerinde önlem alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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