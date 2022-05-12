Burhaniye’de liseli gençler ebru sanatını sevdi

Burhaniye ilçesinde, Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen ebru kursu ilgi gördü. Ayşe Çelikkol’un eğitmenliğini yaptığı 152 saatlik kursa 12 öğrenci katılıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlediği ebru kursunda birbirinden güzel eserler ortaya çıkarken, hazırlanan ebruların yıl sonunda sergileneceği açıklandı. Ebru sanatını yaşatmak istediklerini anlatan Eğitmen Ayşe Çelikkol, “Kursumuzda çok güzel eserler ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde Ören Meydanında, yıl sonunda ise Halk Eğitim Merkezinde sergi açacağız” dedi. Kursu ziyaret eden Okul Müdürü Ahmet Ulvi Kara’da eğitmen Ayşe Çelikkol’a teşekkür ederken, kursiyerlere başarı dileğinde bulundu.