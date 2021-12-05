Burhaniye’de limon bereketi

Burhaniye ilçesinde, limon ağaçlarındaki ürün bolluğu sevindirdi. Ören Mahallesinde mandalina ağaçları bol ürün verirken, limon ağaçlarının dalları da ürün bolluğundan sarktı.

Burhaniye’de limon ağaçlarındaki ürün bolluğu sevindirdi. Ören Mahallesinde oturan Mustafa Dirlik, bu güne kadar böyle bolluk görmediğini söyledi. Örenkaya Sitesinde yöneticilik yapan emekli astsubay Mustafa Dirlik, “47 konutlu sitemizin bahçesinde çeşitli ağaçlar bulunmaktadır. Bu sene mahallemizdeki mandalina ve portakal ağaçlarında bol ürün var. Ancak, limon ağaçlarındaki bolluk bir başka. Limon bolluğundan ağaçların dalları yere değiyor. Ürün bolluğu yaşanıyor” dedi.