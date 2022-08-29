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Burhaniye’de kursiyerler yıl boyu ürettikleri eserleri festivalde satışa çıkardı
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 32. Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde Halk Eğitimi Müdürlüğü tarafından açılan sergi büyük ilgi gördü. Kursiyerlerin yıl boyu ürettikleri ürünler sergide el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı.
BALIKESİR 29.08.2022, 15:59
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 32. Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde Halk Eğitimi Müdürlüğü tarafından açılan sergi büyük ilgi gördü. Kursiyerlerin yıl boyu ürettikleri ürünler sergide el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı.
Ören Meydanı’nda el emeği göz nuru örme çantalardan bebeklere ve panç eserlere kadar yüzerce ürün görenleri hayran bıraktı. Kurs öğretmeni Aliye Çolak, “Burada yıl boyu ürettiğimiz eserleri sergiliyoruz. Ürünler 50 lira ile bin lira arasında alıcı buluyor." dedi
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