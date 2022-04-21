Burhaniye’de köylü miniklerin orantiring heyecanı

Burhaniye ilçesinde, kırsal Karadere Mahallesi İlkokulunda okuyan 30 öğrenci il merkezindeki orantiring yarışmasına katıldı. İlk kez ilçedeki bir yarışmaya katıldıklarını anlatan Okul Müdürü Ramazan Erdinç, yarışma heyecanı yaşadıklarını söyledi.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Karadere İlkokulunda okuyan 30 öğrenci, Nadir Tolun Ortaokulu bahçesinde düzenlenen Labirent Orantiringi yarışmasını katıldı. Dereceye giren öğrenciler büyük mutluluk yaşarken, meşe ve fıstıkçamı fidanları ile ödüllendirildi. Öğrencilerin mutlu oluklarını anlatan öğretmen Cansu Ertaş, “Bu gün burada yarışmaya katıldık. Öğrencilerimiz büyük heyecan yaşadı. Unutulmaz bir gün yaşadılar” dedi. Oku Müdürü Ramazan Erdinç de, yarışmalara katılmaya devam edeceklerini söyledi.