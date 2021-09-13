banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Altın fiyatları yükselişte!
Altın fiyatları yükselişte!
Bağcılar'da saç ekimi sırasında sır ölüm!
Bağcılar'da saç ekimi sırasında sır ölüm!
Sanayi üretimi temmuzda azaldı
Sanayi üretimi temmuzda azaldı
Mansur Yavaş'tan Hacettepeli öğrencilere büyük jest
Mansur Yavaş'tan Hacettepeli öğrencilere büyük jest

Burhaniye’de köylü kadınlar organik arıcılık yapacak

Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce hazırlanan Organik Arıcılık Projesi kapsamında Kırtık, Hacıbozlar ve Kuyumcu mahallelerinde arıcık kursları açıldı.

BALIKESİR 13.09.2021, 12:56
Burhaniye’de köylü kadınlar organik arıcılık yapacak

Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce hazırlanan Organik Arıcılık Projesi kapsamında Kırtık, Hacıbozlar ve Kuyumcu mahallelerinde arıcık kursları açıldı.


Burhaniye Tarım ve Orman Müdürlüğünün kadınlara yönelik hazırladığı organik arıcılık projesi ilgi gördü. Proje kapsamında kırsal Kırtık Mahallesinde 14 kadın kursu bitirirken, Hacıbozlar Mahallesinde 24, Kuyumcu Mahallesinde ise 16 kadın için kurslar düzenlenecek. Yörede organik arıcılığı yaygınlaştırmak istediklerini anlatan Burhaniye Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, “Proje kapsamında Kırtık Mahallesinde 14 kadın kursu bitirdi. Çarşamba günü belgelerini vereceğiz. Önümüzdeki günlerde Hacıbozlar ve Kuyumcu Mahallelerinde kurslar açacağız. Kurslara Hacıbozlar da 24, Kuyumcu da ise 16 kadın katılacak. Yöremizde organik arıcılığın gelişmesi için çalışıyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Göztepe 4 5
12. Kasımpaşa 4 5
13. Antalyaspor 3 4
14. Alanyaspor 3 3
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Real Betis 3 2
14. Elche 3 2
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0