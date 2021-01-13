Burhaniye’de Koray Urgun OSB Müdürü oldu

Burhaniye ilçesinde, Mehmet Özerdoğan’ın emekliye ayrılmasıyla boşalan Zeytincilik İhtisas Organize Sanayi Müdürlüğüne Koray Urgun atandı. İlçedeki görevine başlayan Urgun, sanayi sitesindeki tesislerin sayısını artırmak için çalışacaklarını söyledi.

Balıkesir’de 25 yıldan beri Balıkesir Organize Sanayi Müdürlüğü yapan 50 yaşındaki Koray Urgun, Burhaniye Zeytincilik İhtisas Sanayi Müdürlüğüne getirildi. Burhaniye’deki görevine başlayan Koray Urgun, organize sanayi de fabrika sayısının artmakta olduğunu söyledi. Urgun, “Burhaniye Zeytincilik İhtisas Organize Sanayi de 40 parsel yer almaktadır. Şu anda 3 işletme hizmet verirken, 7 işletme de yakında inşaata başlayacak. Kalan fabrikaların inşaatına da yıl içinde başlanacak. Fabrikaların tamamının hizmete girmesi ile Burhaniye bölgenin parlayan yıldızı olacak” dedi.