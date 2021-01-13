Son Dakika
Burhaniye’de Koray Urgun OSB Müdürü oldu
Burhaniye ilçesinde, Mehmet Özerdoğan’ın emekliye ayrılmasıyla boşalan Zeytincilik İhtisas Organize Sanayi Müdürlüğüne Koray Urgun atandı. İlçedeki görevine başlayan Urgun, sanayi sitesindeki tesislerin sayısını artırmak için çalışacaklarını söyledi.
BALIKESİR 13.01.2021, 13:23
4
Burhaniye ilçesinde, Mehmet Özerdoğan’ın emekliye ayrılmasıyla boşalan Zeytincilik İhtisas Organize Sanayi Müdürlüğüne Koray Urgun atandı. İlçedeki görevine başlayan Urgun, sanayi sitesindeki tesislerin sayısını artırmak için çalışacaklarını söyledi.Balıkesir’de 25 yıldan beri Balıkesir Organize Sanayi Müdürlüğü yapan 50 yaşındaki Koray Urgun, Burhaniye Zeytincilik İhtisas Sanayi Müdürlüğüne getirildi. Burhaniye’deki görevine başlayan Koray Urgun, organize sanayi de fabrika sayısının artmakta olduğunu söyledi. Urgun, “Burhaniye Zeytincilik İhtisas Organize Sanayi de 40 parsel yer almaktadır. Şu anda 3 işletme hizmet verirken, 7 işletme de yakında inşaata başlayacak. Kalan fabrikaların inşaatına da yıl içinde başlanacak. Fabrikaların tamamının hizmete girmesi ile Burhaniye bölgenin parlayan yıldızı olacak” dedi.
6°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Everton
|17
|32
|5. Tottenham
|16
|29
|6. Man City
|15
|29
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü