Burhaniye’de Kışlak Mücadelesi başladı

Burhaniye’de kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sivrisinek ve haşereler için kışlak ilaçlama çalışmalarına başladı. Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri havaların soğumasıyla birlikte kışlak ilaçlama çalışmalarına başladı.

Merkez ve kırsal mahallelerde yapılan çalışmalar dahilinde, anaç sivrisinekler için detaylı ilaçlamalar yapılıyor. Sokak sokak rögarların sisleme yöntemiyle ilaçlandığı çalışmalarda kanalizasyonlar, sulak alanlar, bina bodrumları, kapalı kanallar ve fosseptikler ilaçlama ekiplerince ilaçlanıyor. Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından kış aylarında yapılan bu çalışmalarla anaç sivrisineklerin sıcak ortamlarda üremesini önleyerek yazın sivrisinek popülasyonunun azalması sağlanıyor.