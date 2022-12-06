Burhaniye’de kış lastiği denetimleri artırıldı

Burhaniye Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri kış lastiği denetimlerini artırdı. Kış lastiği denetimlerinin 1 Aralık’ta başladığını anlatan ekipler, 1 Nisana kadar devam edeceğini kaydetti.

Türkiye genelinde, ticari araçlar ve hususi otomobillerin kış lastiği kullanma zorunluluğu uygulaması çerçevesinde başlatılan denetimler aralıksız devam ediyor. İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal öncülüğünde, denetimlere 1 Aralık itibariyle başlayan trafik ekipleri, ticari ve hususi araç sürücülerinin mağdur olmamaları için Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında broşür dağıtılarak bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Ayrıca ekipler, 16 Ağustos 2022 tarihli Resmi gazetede yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğindeki Değişiklikle Motosiklet, Scotur ve Elektrikli Bisiklet Sürücülerine gece seyahatlerinde reflektif yelek giyme zorunluluğu getirildiğini hatırlattı. Trafik Büro Amiri Özgül Reçel öncülüğündeki ekipler, motosiklet kullanıcılarına İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal ve Burhaniye Ticaret Odasının katkılarıyla 100 adet Reflektif Yelek hediye ederken, yönetmelikle ilgili bilgilendirme çalışması yapıyor. Emniyet Müdürü Metin Kartal, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, kendilerini daha güvende hissetmeleri için ilçe genelinde Trafik personelleri tarafından Yaya Önceliği, Emniyet Kemeri, Alkol ve Motosiklet sürücülerinin Kask kullanımına yönelik denetimlerin devam edeceğini kaydetti.