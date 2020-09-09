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Burhaniye’de kış hazırlığı

KIŞ HAZIRLIĞI

BALIKESİR 09.09.2020, 13:58
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Burhaniye’de kış hazırlığı

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte alt yapıda yaşanacak sorunlarla ilgili önlemleri almaya başladı. Burhaniye Belediyesi ilçenin kış aylarında sıkıntı yaşamaması için özellikle alt yapı alanında çalışmalarına devam ediyor.

Kış şartlarında özellikle yağmur sularından yaşanan aksaklıklarla ilgili ivedilikle önlemler almaya başlayan ekipler, özellikle ilk planda su kanallarını temizlemeye başladı. Sonbaharda özellikle ağaçlardan düşen yaprakların yağmursuyu kanallarını tıkayarak taşkınlara neden olmasından dolayı kanalların temizliğini yapmaya başlayan belediye ekipleri, ilçe genelinde özellikle ana arterlerde bulunan kanalları detaylı temizliyor. İlçenin bazı bölgelerinde yaşanan su taşkınlarının da önlemlerini alan belediye, özellikle alt yapı da yaptığı yeniliklerle sel baskınlarının da önüne geçiyor. Kapasite olarak dar olan yağmursuyu borularını yaz başında daha geniş borularla yenileyen Burhaniye Belediyesi çalışmalarına devam ederek tespit edilen yerlerin de alt yapısını elden geçiriyor

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