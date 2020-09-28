Burhaniye’de Kaymakam Memiş köy gezilerine başladı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, “Vatandaşla Buluşma” toplantılarını başlattı. İlk toplantıyı kırsal Kızıklı mahallesinde yapan Memiş, kadın muhtar Berrin Satır ve vatandaşlardan sorunları dinlerken, çözüm için de düğmeye bastı.

Kaymakam İlyas Memiş, “Vatandaşla Buluşma” toplantılarını başlatırken, ilk toplantıyı da ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızıklı mahallesinde yaptı. Mahalle Muhtarı Berrin Satır ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Memiş’e, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, Müftü Mustafa Ali Işık, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, Belediye Muhtarlıklar Müdürü Murat Bektaş ve Sosyal Yardımlaşma Müdürü Selçuk Çifti eşlik etti. Mahalle meydanındaki toplantıda, Muhtar Berrin Satır ve vatandaşlar sorunlarını dile getirdi. Muhtar Satır, mahalledeki eski okulun onarılarak kurs salonu yapılmasını isterken, arazi yollarının bakımının yapılmasını ve derelerde meydana gelen kirliliğe çözüm bulunmasını istedi. Sorunları daire müdürlerine not aldıran Kaymakam İlyas Memiş, sorunların giderilmesini için Balıkesir Büyükşenir Belediyesi ile Burhaniye Belediyesine yazı yazılarak, çözümü konusunda da takipçi olacaklarını söyledi. Kaymakam Memiş, “Vatandaşla Buluşma” toplantılarının her ay bir kırsal mahallede devam edeceğini anlattı. Kaymakam Memiş ve beraberindekiler, Muhtar Berrin Satır ile birlikte mahalledeki sorunların yerinde tespiti için de gezi düzenlendi. Sorunların çözümü için elbirliği ile çalışılacağını anlatan Kaymakam, toplantıya katılan daire müdürleri ile köylülere teşekkür etti .Muhtar Berrin Satır da, Kaymakam İlyas Memiş ve daire müdürlerine teşekkür etti.